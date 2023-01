Bonus benvenuto casinò: come si ottiene e come si usa?

Leggere attentamente il regolamento prima di attivare il bonus!

Redazione DDD

Perché i casinò offrono bonus di benvenuto? Gli operatori sanno che al momento i bonus benvenuto casinò sono l'unico modo per attirare nuovi giocatori. È difficile immaginare un casinò fiorente senza un'offerta di bonus di benvenuto, quando i concorrenti accolgono i giocatori con interessanti promozioni di avvio.

Che cos'è il bonus benvenuto casinò? — Oggi è difficile trovare un casinò online che non tenti i nuovi potenziali clienti con un'offerta aggiuntiva per iniziare. I bonus di benvenuto sono in realtà un vantaggio reciproco. I casinò reclutano nuovi giocatori e gli utenti ottengono fondi extra per giocare su una piattaforma precedentemente sconosciuta. Si tratta del tipo di bonus più popolare, grazie al quale è possibile testare l'offerta del casinò. Il bonus di benvenuto può essere utilizzato una sola volta, quindi vale la pena studiare attentamente i termini e le condizioni e confrontarli con quelli di altri casinò. Il bonus di benvenuto è un incentivo alla registrazione di un nuovo conto. È destinato alle persone interessate a creare un conto. Quasi tutti i casinò online hanno un bonus di questo tipo nella loro offerta. A seconda della politica del casinò in questione, le regole per ricevere il bonus di benvenuto variano. A volte è necessario inserire un codice bonus speciale quando si effettua un deposito. A volte è necessario contattare l'assistenza, che attiverà l'offerta sul nostro conto. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi il bonus di benvenuto viene aggiunto automaticamente dopo la registrazione e, nel caso dei bonus di deposito, dopo aver effettuato il primo deposito dell'importo appropriato.

Cosa è incluso nel bonus di benvenuto? — I bonus di benvenuto possono essere suddivisi in due categorie: bonus senza deposito e bonus sul primo deposito. La prima opzione è un vero piacere per i nuovi giocatori che vogliono familiarizzare con l'offerta e le caratteristiche del casinò senza depositare il proprio denaro. È un'ottima opzione senza rischi con la possibilità di vincere denaro reale. I bonus senza deposito si presentano sotto forma di denaro extra per iniziare a giocare gratuitamente al casinò, oppure di giri gratuiti. L'importo gratuito di solito non è troppo elevato, ma consente comunque di divertirsi. I bonus free spins consentono di ottenere giri extra su slot machine selezionate. Tuttavia, il tipo di bonus di benvenuto più popolare è il bonus sul deposito. I casinò eccellono in questo tipo di offerta. Si tratta di ottenere denaro extra da utilizzare al casinò quando si effettua il primo deposito. Il bonus di benvenuto viene spesso presentato come una percentuale del deposito, ad esempio il 100% fino a 2.000 dollari. Ciò significa che dopo aver effettuato il primo deposito, il conto del nuovo utente riceverà il 100% in più del denaro depositato, ma non più di 2.000 dollari. Quindi, se si effettua un deposito di 500 dollari, si potranno utilizzare fino a 1.000 dollari! Tuttavia, se depositate 3.000 dollari, riceverete il massimo dei fondi bonus, cioè 2.000 dollari. Le offerte di questo tipo prevedono un deposito minimo riservato, ad esempio 60 dollari. Tutte le informazioni relative all'importo del limite o alle condizioni di utilizzo del bonus sono sempre disponibili nel regolamento del casinò.

In alcuni casinò, l'offerta di benvenuto è un po' più ampia e può consistere in una combinazione di bonus sul deposito e altre attrazioni. In questo caso non solo si ottengono fondi extra dopo aver depositato il proprio denaro, ma anche, ad esempio, un certo numero di giri gratuiti. A volte questi giri gratuiti non richiedono scommesse! Inoltre, i giocatori possono trovare i biglietti per i tornei di poker come parte del pacchetto di benvenuto pensato per gli appassionati di poker. Anche le offerte destinate agli appassionati di casinò dal vivo meritano un'occhiata più approfondita. Ci sono molte opzioni, quindi vale la pena di confrontare le offerte dei casinò online per trovare quella perfetta per voi e che si armonizzi con le vostre preferenze.

Termini e condizioni dell'offerta di benvenuto — Proprio come l'importo del bonus di benvenuto stesso, i termini e le condizioni per riceverlo e utilizzarlo variano da casinò a casinò. Sebbene ogni offerta sia disciplinata dalle proprie regole, vale la pena prestare particolare attenzione ad alcuni dettagli:

➔ Le condizioni di puntata sono uno degli aspetti più importanti di qualsiasi bonus, non solo di un bonus di benvenuto. I fondi del bonus sono solitamente limitati a specifiche condizioni di scommessa. Se, ad esempio, è richiesta una puntata di 10 volte, significa che se ricevete un bonus di 100 dollari, dovrete giocare per 1.000 dollari prima di poter prelevare le vostre vincite. Più basso è il fatturato, meglio è!

➔ Scelta del gioco. Ai casinò piace riservare l'opzione di giocare con i fondi bonus su giochi selezionati. Vale la pena di leggere i termini e le condizioni per vedere se il vostro preferito è nella lista.

➔ Scommesse. Ogni casinò e ogni gioco hanno puntate minime e massime diverse, per cui in alcuni casi sarà più facile scommettere i fondi richiesti e in altri più difficile.

➔ Validità. I fondi bonus extra sono solitamente limitati nel tempo. È possibile utilizzarli per un certo periodo di tempo dopo la registrazione.

➔ Metodi di pagamento. A volte i casinò specificano quali metodi di pagamento sono appropriati e quali no. Solo quando si effettua un deposito utilizzando questa forma di pagamento si potranno attivare i fondi del bonus.

➔ Restrizioni nazionali. Le offerte di bonus di benvenuto possono variare da paese a paese.