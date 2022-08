Brasile, è nato nel Mato Grosso il dessert dei Mondiali: si chiama NapoliCopa…

A 89 giorni da Qatar 2022, un gelato è diventato popolare sui social network per avere i colori della bandiera brasiliana. Innovativi i gusti: “fragola verde”, “gialla vaniglia” e “cioccolato bianco blu”

Davide Capano

Mancano solo 89 giorni all’inizio dei Mondiali in Qatar e 93 all’esordio del Brasile contro la Serbia nel girone G. Per questo i social brasiliani stanno già respirando a poco a poco il clima patriottico e, negli ultimi giorni, è diventato virale un gelato ispirato al napolitano clásico che racchiude i colori della bandiera del Paese. Il nome? NapoliCopa.

Creato dalla gelateria Casa do Sorvete, situata all’interno del Mato Grosso (Stato della parte occidentale del Paese), questo dessert è stato messo in vendita dal 10 luglio e rappresenta i colori dello stemma nazionale con gusti davvero innovativi come “fragola verde”, “gialla vaniglia” e “cioccolato bianco blu”. L’idea insolita è nata a una fiera del gelato a San Paolo a giugno.

“Le persone si appassionano un po’ e presto hanno voglia di mangiarlo! È incredibile, ma finiscono per trovarlo interessante e comincia a piacergli – ha dichiarato Edinei Ferreira, titolare di Casa do Sorvete –. Il successo del NapoliCopa è così grande che il suo ideatore ha già ricevuto offerte da altri paesi. Diversi ristoranti della città mi hanno già contattato per fare bibite con il nuovo gusto del gelato o addirittura venderle come dessert. Ho anche ricevuto una proposta dalla Georgia (USA). Ma non posso commercializzare così lontano”.

Inoltre, da poche ore è spuntato un gelato che significherà una grande sfida per il NapoliCopa. Denominato Brasileirinho, i suoi sapori sono “gialla vaniglia” e “blu tutti-frutti”. Questo ghiacciolo avrà un gusto più acido degli altri sul mercato, secondo Jaraguá do Sul, l’azienda produttrice.

“L'edizione di quest’anno non ha precedenti, i Mondiali si svolgeranno in estate, che è il momento in cui si registra il maggior consumo di gelato nel Paese. Lo abbiamo lanciato sul mercato perché crediamo che il gelato abbia tutto per essere la merenda della Coppa. Cerchiamo i gusti preferiti dai consumatori brasiliani”, ha affermato Luiz Aguiar, responsabile marketing manager dell’azienda di Santa Catarina. “Effettuiamo test sensoriali con un panel di consumatori fino a raggiungere la combinazione ideale (sapore e colore). Sappiamo che c'è sempre un'aspettativa di sapore legata al colore, ma lavoriamo proprio sull'opportunità di osare e suscitare curiosità. In Inoltre, l'originale napoletano (vaniglia, cioccolato e fragola) porta un mix dei tre gusti più consumati oggi in Brasile”, ha aggiunto. La Seleção del ct Tite addolcirà ancor di più l’estate del popolo brasiliano, alzando al cielo la sesta Coppa del Mondo vent’anni dopo Yokohama?