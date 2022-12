Buenos Aires, donna nuda sfila e balla per le strade per festeggiare il trionfo dell’Argentina

Buenos Aires è pazza di gioia. Quasi 5 milioni di persone si sono riversate per le strade della capitale per festeggiare il trionfo in Coppa del Mondo dell’ Argentina di Messi e Scaloni .

Immagini impressionanti, testimonianza della gioia incommensurabile che l’Argentina ha regalato al suo popolo 36 anni dopo l’ultimo successo ai mondiali messicani del 1986 con Diego Armando Maradona . E non sono mancati festeggiamenti calienti per le strade.

Una donna, infatti, si è denudata andando a festeggiare per strada, esibendosi anche in un balletto sexy. L’unico accessorio indossato dalla ragazza? Un paio di occhiali da sole. Nelle vicinanze i tifosi non sembravano per nulla interessati all’esibizione-spogliarello della donna. Erano decisamente più impegnati a sventolare bandiere e intonare cori per celebrare il trionfo della Selección.