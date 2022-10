Bulgaria, il derby di Varna 15 anni dopo con ospiti…genovesi

Spettacolo sugli spalti ma in campo è pareggio a reti bianche

Dopo 15 anni di attesa torna il derby bulgaro tra lo Spartak Varna ed il Cherno More Varna. Mentre i giocatori in campo non si sono fatti male più di tanto terminando le ostilità sullo 0 a 0, i tifosi sugli spalti hanno dato spettacolo.