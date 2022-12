Calciobidone 2022, si torna a votare con Ramsey e Kokorin

Anche quest’anno, nonostante tutto, il torna a colpire. Lo fa nella sua 14^ Edizione, con l’obiettivo dichiarato, come sempre, di trovare il capro espiatorio straniero della passata stagione calcistica, che ora si prenderà una pausa per lo svolgimento dei Mondiali in Qatar (che l’Italia guarderà in televisione). , dopo un testa a testa con il kosovaro della Lazio, Muriqi. E il bello è che quest’anno ci sono delle conferme, a partire dallo stesso gallese, che si è riconfermato tra i Candidati insieme ad Arthur Melo, sintomo delle pessime annate che sta vivendo fisiologicamente la “Vecchia Signora” dopo un decennio di successi.

LA “LISTA NERA” – Sono due a testa i giocatori (o ex giocatori) che hanno vestito le maglie di Fiorentina, Inter e Juventus. La “Flop Ten” al completo è la seguente: ARTHUR e RAMSEY (Juventus), BOGA (Atalanta), CAICEDO (Genoa/Inter), KOKORIN (Fiorentina), MAKSIMOVIC (Genoa), NANI (Venezia), PIATEK (Fiorentina/Salernitana), RADU (Inter/Cremonese), SUPRYAGA (Sampdoria). Spicca la presenza di due ‘conferme’: (e alla sua terza candidatura consecutiva, essendo stato in lizza anche nel 2020), e il russo Kokorin, che lo scorso anno primeggiò nel Jolly meritandosi la ‘promozione’ tra i Candidati nell'anno in corso: due conferme che non lasciano adito a dubbi circa il segno che hanno lasciato in Italia anche nella scorsa stagione, e che continuano a deludere tuttora. Ramsey, infatti, dopo essere stato spedito ai Rangers in Scozia, ha rescisso il contratto con i bianconeri e ha firmato con il Nizza, mentre Kokorin è stato spedito in prestito nel campionato cipriota, probabilmente più adatto ai suoi standard. Si può votare tramite i Social del Blog organizzatore Calciobidoni.it (Facebook, Twitter e Instagram), e dalla sua Home Page, oltre che attraverso l’apposito form sul sito del Guerin Sportivo.