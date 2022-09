Cassano-show con Fedez e Luis: “Balotelli? Ancora il più forte giocatore italiano che abbiamo”

Cassano: "Ma per me si. In Italia ha fatto male sia a Monza che a Brescia quando è tornato, ma a Mario serve solo l’ambiente vicino. Serve una squadra che metta anche in conto le sue ‘follie’ ma che comunque gli dia fiducia".

Poi aggiunge: "Ma per me rimane il più forte italiano attuale. Lo chiamerei in nazionale, lui è molto forte". Poi la battuta di Fedez: "Tu sei come lui?". Subito Cassano: "No, lui è come me al massimo, io sono più grande".