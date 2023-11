Cosa sono e come funzionano i bonus nei siti web di betting?

Le tipologie di welcome bonus possono variare in base alla piattaforma, ed è possibile citare alcuni casi pratici per semplificare questo concetto.

Ogni utente sa che, quando arriva il momento di scegliere un servizio, i bonus possono fare una bella differenza sulla decisione. Si tratta di una legge non scritta che vale anche e soprattutto per i siti di betting. I bonus in questione hanno un ruolo molto semplice: servono innanzitutto per spingere i nuovi utenti ad iscriversi, ma sono utili anche per una questione di fidelizzazione. Di riflesso, possono risultare determinanti quando un utente "fa la conta", per decidere quali portali di betting selezionare. Vediamo dunque cosa sono e come funzionano questi bonus.

Quali tipologie di bonus troviamo nei siti di betting? — Nei siti di betting e nei casinò online, esistono diverse tipologie di bonus che possono senza ombra di dubbio favorire l'esperienza del giocatore. I più noti sono sicuramente i bonus di benvenuto che, come detto, rappresentano un vero e proprio incentivo all'iscrizione. Per chiarire meglio la situazione: se un portale di betting propone un welcome bonus più conveniente rispetto ad un altro sito, con tutta probabilità l'utente sceglierà il primo.

Bonus di benvenuto — Ad esempio, è possibile ricevere il bonus Snai che equivale a 15 euro immediati più il 100% sulla cifra depositata, fino ad un massimo di 300 euro. In questo caso il welcome bonus include sia un bonus senza deposito, quindi erogato semplicemente perché ci si è iscritti, sia un bonus in percentuale sul primo deposito effettuato. Poi è chiaro che le promozioni, anche sulla singola piattaforma, possono variare nel tempo.

Free spins o giri gratis — Nella lista dei bonus senza deposito bisogna anche includere i free spins, o giri gratis, che danno la possibilità di provare i giochi senza spendere soldi veri. Di norma questi regali sono utilizzabili con giochi come le slot machines digitali o la roulette online. Per questo motivo, rappresentano una prerogativa dei casinò telematici, o dei siti di betting che includono anche delle sezioni apposite su questi passatempi d'azzardo.

Bonus cashback — Un altro tipo di bonus comune nei casinò online e nei siti di betting è il cashback, che restituisce all'utente una percentuale delle perdite subite in un determinato periodo di tempo, o su un certo numero di scommesse. Anche in questo caso, ci si trova di fronte ad una strategia adottata dai portali per aumentare la loro convenienza rispetto ai competitor.

Bonus fedeltà — Infine, non potremmo non menzionare il bonus fedeltà, riservato a quegli utenti che dimostrano un impegno costante verso la piattaforma. Questo bonus può assumere forme diverse, come sempre in base al sito scelto. Alle volte si tratta di punti che, una volta accumulati in determinate quantità, possono essere convertiti in altri bonus o in credito giocabile. Altre volte si ottengono trofei, premi fisici o l'accesso a tornei online esclusivi.

Concludendo, le strategie basate sui bonus rappresentano ad oggi il motore fondamentale, a livello di marketing, di qualsiasi casinò digitale o sito di betting, per via dei vantaggi forniti agli utenti.

