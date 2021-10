Da Ibai Llanos a Georgina Rodríguez: i 100 migliori influencer in Spagna

La rivista Forbes ha pubblicato l'elenco dei 100 migliori influencer del panorama nazionale spagnolo in settori chiave come lifestyle, fitness, sport, gastronomia, viaggi e intrattenimento.

Ma per lo Stile di vita ecco che primeggia lei, Georgina Rodríguez: oltre 27 milioni di follower su Instagram per la compagna di CR7. Bene anche Mery García Butrón, con oltre 3 milioni di iscritti su YouTube nel settore gastronomico. Anche se, nel fitness, la supera, a quota 12 milioni, Patry Jordan. Lo sport ha portato anche oltre 7 milioni di sottoscrizioni a Ibai Llanos Garatea, comunemente noto semplicemente come Ibai, è una celebrità spagnola di Internet, streamer e commentatore di eSport. È un creatore di contenuti per Twitch e YouTube e un presentatore per G2 Esports fino al 2021. Lo streamer di Bilbao non ha smesso di fare notizia negli ultimi mesi ed è diventato una personalità indispensabile per comprendere il fenomeno degli influencer che stanno attraversando una vera metamorfosi: da semplici gamer a celebrità al fianco di Leo Messi o Gerard Piqué. “Ciò che mi dà più fastidio è che mi trattano con condiscendenza, come dire 'questo ragazzo chi è', 'chissà come ha fatto' o 'perché lo stanno seguendo'. Ma cercatemi su Google e scoprirete che ho lavorato tutta la mia vita. Faccio solo ciò di cui sono entusiasta, ciò che viene fuori, ciò che penso possa piacere alla gente e non penso a nient'altro", ha concluso in una recente intervista a Forbes.