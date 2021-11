Derby amichevole fra avvocati: 4 gol dei legali di Gijon ai colleghi di Oviedo

Le toghe rivali di tifo in campo nelle Asturie

Il derby tra gli avvocati di Gijón e i loro omologhi di Oviedo si è concluso venerdì 12 novembre con una vittoria dei padroni di casa, che hanno battuto i Carbayones con un comodo 4-0. In un ambiente in cui prevaleva la sportività, gli avvocati si sono ritrovati intorno al pallone per celebrare una delle consuetudini annuali interrotte dalla pandemia.