Derby fra Fantaallenatori: già 3mila iscritti alla App Ipermatch

La prima dApp italiana sbarca nel mondo del gaming con una delle passioni più diffuse nel nostro Paese, il fantasy calcio: si chiama Ipermatch e permette ai fantallenatori di ogni fede calcistica di allestire e schierare la propria squadra dei sogni, grazie alla sua applicazione decentralizzata (dApp) su blockchain, che unisce calcio e fintech. È questa l'ennesima frontiera raggiunta da Ipermatch, già prima startup del settore a lanciare una Initial Item Offering (IIO) in Italia e che ora apre anche una campagna di equity crowdfunding.

I migliori fantallenatori di tutta Italia hanno già potuto preparare le loro formazioni per il primo torneo di Ipermatch tramite l’app, già online da diversi giorni in versione Beta, che interagisce con i nodi della blockchain nell’esecuzione delle proprie funzionalità. L'IIO, operazione di prevendita dei propri token-calciatori, ha permesso di creare una community che oggi conta più di 3mila iscritti, e che ha permesso all’azienda di chiudere il bilancio del 2021 in utile (dopo un solo anno di attività).