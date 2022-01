Di nuovo San Siro: Cindy Marina non vedeva l’ora…

Da Milan-Inter a Milan-Roma, San Siro la nuova casa dell'inviata albanese...

Campionessa di pallavolo, studentessa modello alla University of Southern California, protagonista attiva nel sociale. Miss Universo Albania 2019, Cindy Marina, ha una vita piena di impegni, ma quando la tv del suo Paese la invia a San Siro per la Serie A italiana, lei è tutta felice.

Le sue parole su Instagram: "E' stata una lunga pausa e non vedevo l'ora di tornare...a bordocampo per la super partita fra Milan e Roma...". Oversport è la tv albanese che vanta nel suo Paese l'esclusiva di tutte le partite della Serie A italiana. Nei mesi scorsi, Cindy aveva familiarizzato allo stadio con Diletta Leotta in occasione del derby Milan-Inter.