Dinamo Kiev-Shakhtar: il derby delle bellezze, Julia lancia la sfida a Olga

Shakhtar-Dinamo, il derby è sul campo ma anche sulle passerelle delle reginette di bellezza

A Roma ricordano ancora Olga, ma Julia non è da meno. Due bellezze, ma due fronti opposti. Olga Kalenchuk è la giornalista di punta del Club channel dello Shakhtar Donetsk, mentre Julia Kozlenkova (nella foto grande) è una famosa fotomodella ucraina, grandissima tifosa della Dinamo Kiev. Come ben sa Mircea Lucescu, passato dallo Shakhtar alla Dinamo, tra le due tifoserie c'è una grandissima rivalità.

A news-sports.it, Julia ha raccontato: "Ricordo che da piccola tutta la mia famiglia non vedeva l’ora di vedere la partita della nostra squadra del cuore… Mio fratello maggiore urlava così tanto dopo ogni gol e c’era una grande atmosfera a casa! Il mio giocatore preferito è sempre stato Shevchenko, il beniamino di tante persone e l’ho sempre seguito nel corso della sua lunga carriera. Vivendo a Kiev, andavo spesso allo stadio Olimpijski per vedere le partite della Dinamo per vivere emozioni incredibili e condividere questa gioia con altre migliaia di persone".