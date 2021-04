Ucraina, riecco la bellissima Olga: “Arrivederci a Roma…”, ma è subito derby con Angelo…

Olga Kalenchuk e l'Italia: si rafforza il legame fra la giornalista del Club channel dello Shakhtar e il nostro Paese...almeno sui social.

Lazio e Roma, cosa ne pensate? Così tra il serio e il faceto il social media manager dello Shakhtar Donetsk si è rivolto ai due club della Capitale sui profili social della squadra ucraina. Memore dei complimenti ricevuti in occasione di Roma-Shakhtar all'Olimpico in Europa League, Olga ha dato l'arrivederci a tutti. Lavorerà in Italia o spera di raggiungere le fasi finali dell'Europeo con la Nazionale ucraina che giocherà le sue prime partite fra Amsterdam e Bucarest?