È sempre London derby: star di OnlyFans e tifosa Chelsea sfotte Jorginho passato all’Arsenal…

Bella e pungente la star di OnlyFans, Astrid Wett. Tifosissima del Chelsea e molto seguita sui social (358mila follower su Instagram, oltre 340mila su Twitter), Astrid non ha potuto trattenersi dal prendere in giro Jorginho, approdato all'Arsenal a fine gennaio dopo quattro stagioni e mezzo in maglia Chelsea. Nonostante sia balzato al primo posto in classifica in Premier, il 31enne centrocampista azzurro non può certo considerare esaltanti le sue due prime partite ufficiali con i Gunners. Il debutto dell'ex Napoli è coinciso con la sconfitta al Goodison Park contro l'Everton di Dyche (1-0 per i Toffees, gol di Tarkowski).