ESCLUSIVA DDD – Intervista a Erjona Sulejmani: “Ecco il mio sogno nel cassetto. Ai miei followers dico che…”

"Ho due nazioni nel mio cuore, l'Albania e l'Italia. Il mio sogno sarebbe vederle entrambe in finale. Confido più nell'Italia per la vittoria finale. Anche se devo riconoscere che negli ultimi anni l'Albania sta facendo strada, ne sono felicissima!".

Sei tifosa dell'Inter, quanto sei orgogliosa della stagione appena terminata, malgrado il recente ko in finale di Champions League contro il Manchester City?

"Pazza Inter Amala! Questa frase dice tutto per chi tifa Inter come me da bambina! Ero emozionatissima per la finale. Nonostante il risultato di Istanbul, dico sempre "Forza Inter!!".

Che progetti hai in cantiere? Sei sempre attiva nel campo della moda e nel settore immobiliare?

"Sì, lavoro dall'adolescenza e continuerò su questa strada perché vivo di stimoli. Il mio lavoro è una delle fonti principali attraverso il quale mi sento mi sento soddisfatta e realizzata!".

In futuro ti piacerebbe presentare o essere ospite in qualche programma tv sportivo o di altro genere in Italia?

"Tra tutte le proposte che mi sono arrivate in questi anni e che continuano ad arrivare, manca quella di poter far parte di un programma tv come presentatrice. Questo sarebbe uno sogno nel cassetto! Vedremo se diventerà realtà".

Sei molto seguita sui social (420mila followers su Instagram). Chi ti segue è pazzo di te. Quanto è gratificante per te avere un così nutrito seguito?

"Con i miei followers ho un rapporto bellissimo perché hanno capito perfettamente che persona sono. I complimenti arrivano principalmente sempre per il mio essere donna e non solo per le mie forme fisiche. Questo fa capire che chi mi segue non si ferma solo all'apparenza. Mi fa molto piacere questo aspetto perché non è il classico rapporto standard, ma va oltre!".