Esordio da incubo per il portiere del Sertãozinho: causa un rigore e viene espulso, il club lo licenzia

Gli errori in campo certe volte si pagano a caro prezzo. Per informazioni chiedere a Henal, portiere del Sertãozinho, club brasiliano del Campionato Paulista A3. Il 38enne estremo difensore, all'esordio con il Touro dos Canaviais dopo aver saltato le prime otto gare della stagione per infortunio, è stato protagonista in negativo nel match perso per 3-1 contro l'União Suzano. Henal ha provocato un rigore e, come se non bastasse, è stato espulso per aver reagito in maniera fin troppo energica dopo una parata e fatto cadere a terra un avversario.