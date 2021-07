Evra e Carla, Rooney e Jennifer: quando l’infedeltà fa notizia…

Questioni di fedeltà nel calcio e nella vita normale

Redazione DDD

La fedeltà in tema d’amore come verso le società calcistiche è una questione complessa che dipende da molti fattori. Fintanto che tutto va bene l’amore o il sodalizio sportivo sembrano destinati a durare per sempre, ma è nei momenti difficili che il vincolo viene davvero messo alla prova.

Carla Howe

Perché le persone tradiscono e cercano di tenerlo segreto - Alla fonte bisognerebbe chiedersi cosa tenga unite le coppie, alcune delle ragioni possibili sono

Cotta passeggera

Amore profondo

Desiderio carnale

Condizioni economiche favorevoli

Il problema è che ciascuno di questi valori fondanti sono passibili di cambiamenti durante il tempo, e se la coppia non trova il modo di cambiare e restare al passo, allora viene improvvisamente meno la corda al funambolo e la caduta diventa praticamente inevitabile. I tradimenti in ambito romantico sono una pratica talmente frequente che in alcuni casi finiscono col diventarne una colonna portante, una valvola di sfogo attraverso la quale si cerca fuori quel che non si trova dentro la coppia, ma grazie alla cui esistenza la coppia stessa non scoppia. Il fenomeno è di rilevanza tale che esistono in rete siti per appuntamenti che basano il loro core business sugli incontri con donne sposate, e che forniscono ad una moltitudine di persone gli strumenti per portare avanti un rapporto in un ambiente virtuale discreto, che dà la massima priorità alla privacy e l’anonimato. Tramite questo genere di piattaforme molte donne scoprono per la prima volta di non essere le uniche al mondo a soffrire di mancanze all’interno del proprio rapporto di coppia, e che la possibilità del tradimento potrebbe paradossalmente, dopo averle provate tutte, essere l’unico modo per salvare il rapporto.

La maggior parte dei giocatori cambia club durante la propria carriera - Sia la coppia quanto i colori della maglia che indossa un giocatore, se visti dal punto di vista della società dovrebbero essere tenuti insieme esclusivamente dal secondo punto dei quattro che abbiamo citato nel paragrafo precedente, ossia l’amore profondo, ed a questo punto si ferma l’analisi di noi tifosi! Nessuno nemmeno si chiede su cosa dovrebbe fondarsi tale amore, ce lo aspettiamo grande e forte punto e basta. Accade però che se invece guardiamo la situazione di coppia dal punto di vista del singolo componente oppure del giocatore, ciascuno mantiene il rapporto in funzione basandosi sui vantaggi che riceve, e persino nel caso dell’amore le cose non stanno in maniera differente, perché la coppia continuerà ad esistere solo fintanto che tale amore continuerà a gratificare l’ego dei suoi componenti. Per i calciatori le cose non stanno in maniera differente, con l’aggiunta del fatto che il fattore economico assume un peso specifico sicuramente più pesante rispetto a ciò che avviene per le coppie romantiche, ma basta dare un’occhiata al caso di Donnarumma per renderci conto che per i tifosi non esista questa differenza, e che invece pretendano dal calciatore fedeltà al suo club in funzione di un amore che dovrebbe legarli vita natural durante.

Diverse storie di calciatori romanticamente infedeli - Ecco alcune storie di calciatori infedeli, ma non al proprio club… infedeli alla propria compagna, che hanno dato molto carburante ai tabloid più sensazionalistici

Olivier Giroud e Celia Kay

Questa è una storia risalente al 2014 ma fece molto scalpore, perché Olivier era già sposato e fu paparazzato in albergo mentre, due ore prima di una partita importante, si trovava in compagnia della modella Celia Kay. L’evento fu un vero scossone per il suo matrimonio e la sua vita privata, tanto che lo stesso Giroud fu costretto ad un amissione pubblica e richiesta di scuse via Twitter.

Patrice Evra e Carla Howe

Il tradimento di Evra con la coniglietta Carla Howe ha dato di che parlare per diverso tempo. L’asso del Man United corteggiò la modella per oltre tre mesi prima di riuscire a conquistarla, e volendo credere alle dichiarazioni di lei, Carla non aveva idea dell’esistenza di una moglie ed un figlio di sei anni che ogni giorno aspettavano Patrice a casa.

Wayne Rooney e Jennifer Thompson

In tutt’altra salsa è avvenuto questo tradimento, qui non c’è nessun predatore ricco che incanta una giovane ed invaghita ragazza. Jennifer che pubblicando un proprio libro autobiografico ha messo in guai seri questo giocatore e tanti altri. Rooney ha avuto una bella gatta de pelare sia tra le quattro mura domestiche che in pubblico, dove questa storia ha fatto molto scalpore. A questo punto la domanda sorge spontanea per rimanere inevitabilmente irrisolta nell’aria. Quanto è giusto associare il rapporto del giocatore col Club a quello di coppia? E quanto siamo gli spettatori legittimati a giudicare il comportamento di una persona all’interno dei suoi rapporti, sia professionali che amorosi? Domande quasi filosofiche che probabilmente non troveranno mai una risposta unanime.