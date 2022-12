Fantasia Brentford, creata la nuova maglia…con i tatuaggi dei tifosi

La maglia, disponibile in blu e rosa e in edizione limitata, è stata realizzata in collaborazione con Umbro

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Un tatuaggio è un ulteriore atto di amore e fede di un tifoso verso la propria squadra del cuore. Un logo, una scritta o un simbolo. Il Brentford, in collaborazione con Umbro per il secondo capitolo dell’iniziativa “How Deep is Your Love”, ha colto la palla al balzo con il prezioso contributo dell’artista Floor Wesseling di Blood in, Blood out.

L’obiettivo era quello di scoprire e raccontare le storie dietro i tatuaggi dei tifosi del Brentford

E allora perché non creare una nuova maglia con simboli, scritte e grafiche tatuate sulla pelle dei fan più accaniti? Sono stati dunque selezionati i tatuaggi più belli e simbolici di più di cento tifosi delle Bees e sono stati trasformati in una maglia unica.

Il risultato è a dir poco spettacolare. La nuova maglia, disponibile in blu e rosa e in edizione limitata, ha un costo di 60 sterline ed è acquistabile nello store ufficiale del club. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare anche alcuni giocatori del Brentford come il portiere spagnolo David Raya, il difensore svedese ex TorinoPontus Jansson e il centrocampista JoshuaDasilva. I tre hanno condiviso i loro tatuaggi assieme a quelli dei tifosi storici.