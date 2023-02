Federer spodestato, la calciatrice Alisha Lehmann è la regina svizzera su Instagram

Battuto Federer , fermo a quota 11,2 milioni di seguaci. Un’ascesa mediatica rapida e senza sosta quella della Lehmann . Dopo le esperienze con le maglie del West Ham e dell’ Everton , Alisha viene ingaggiata nell’estate 2021 dall’ Aston Villa Women . Ha esordito nella Nazionale rossocrociata il 5 aprile 2018 in occasione della vittoria sulla Scozia (1-0), match valevole per le qualificazioni al Mondiale di Francia 2019 .

Il suo idolo è Cristiano Ronaldo, omaggiato dalla Lehmann in occasione delle sue esultanze dopo i gol (pollici alla sua “7”, stesso numero di CR7of course). Dopo una breve storia con il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa, Douglas Luiz, Alisha non si è fatta mancare nulla, posando anche per un calendario. Compiuti 24 anni lo scorso 21 gennaio, la Lehmann adesso ha ricevuto anche la ciliegina sulla torta: essere la svizzera più seguita su Instagram. Obiettivo raggiunto spodestando il re del tennis, RogerFederer. Mica male Alisha!