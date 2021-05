Il presidente Macron scherza con gli Youtuber sul derby PSG-Marsiglia: “Mbappé andrà all’OM…”

Il premier francese scherza con due youtuber sulla possibilità che Mbappé lasci il PSG per l’Olympique Marsiglia, ipotesi liquidata con una risata proprio dall’attaccante nel video

Davide Capano

Il presidente francese Emmanuel Macron scherza in un video umoristico rivolto a un pubblico giovanile. L’oggetto della contesa? La possibilità che Kylian Mbappé lasci il Paris Saint Germain per firmare con l’Olympique Marsiglia, ipotesi che lo stesso giocatore poi smentisce. Macron lo assicura nella registrazione con un atto serio, prima che si scopra il suo bluff: “Mi occuperò della carriera di Kylian Mbappé. Kylian Mbappé lascerà il PSG nelle prossime settimane per l’Olympique Marsiglia”.

Il contenuto, diffuso online domenica, è la realizzazione di una promessa del premier fatta a due noti youtuber, Mcfly et Carlito, di partecipare a una delle loro sfide di aneddoti se fossero riusciti a costruire un messaggio didattico sulle misure di protezione contro il Covid, che poi è stato visto più di 10 milioni di volte.

Mcfly et Carlito, dopo aver litigato per qualche secondo, affermano che questo aneddoto è falso, e, per tenere un po’ più di suspence, Macron prende il cellulare e chiama direttamente il calciatore, al quale dice che è con i due. Poi il politico, tifoso dell’OM, spiega alla star del PSG di aver “annunciato la notizia” che lascerà il club della capitale francese per firmare col Marsiglia. L’attaccante scoppia a ridere quando lo sente, prima di rispondere che questa firma è “impossibile” perché “andare al Marsiglia non è nel nostro DNA”.

La sfida di aneddoti tra il presidente e i due youtuber si chiude poi con un pareggio per 4-4. Macron aveva accettato che se avesse perso, come gli avevano chiesto i due, avrebbe pubblicato una foto di entrambi nel suo ufficio durante la trasmissione del consueto discorso ufficiale il 14 luglio nel giorno della festa nazionale. Ma alla fine, le due parti accettano di mantenere ciò che avevano promesso di fare se avessero perso. Mcfly et Carlito, quindi, dovranno salire su un aereo della Pattuglia francese di coloro che fanno acrobazie alla parata militare del 14 luglio.