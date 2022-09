Gioco a quiz, un milione in palio: i concorrenti ignorano Messi e perdono entrambi…

Un momento insolito è stato vissuto venerdì scorso in Argentina durante “Los 8 escalones del Millón”, il programma di Canal 13 condotto da Guido Kaczka che, come dice il nome, regala un milione di pesos a chi azzecca le domande lungo gli 8 gradini. L’ultima edizione si è svolta nel formato in cui i genitori competono con i propri figli.