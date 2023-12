Giulia Salemi: scollatura pazzesca al Galà del Calcio

Senza il fidanzato, juventino, Pierpaolo Pretelli, l'ex gieffina Giulia Salemi, tifosa milanista ha calamitato l'attenzione in occasione di una serata speciale per tutto il calcio italiano.

Al Galà del Calcio non sono stati premiati solo i migliori giocatori della scorsa stagione. Ma durante l’evento non è passata inosservata la presenza di bellissime ragazze del mondo sia del calcio che dello spettacolo.

Impegnata nella conduzione di "Ex on the beach" l’ex gieffina al Galà del calcio non era accompagnata dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, alimentando le voci di una possibile crisi tra di loro.