Ha dovuto operarsi: il presidente del PSG si rompe i legamenti giocando a padel con…Verratti

Infortunio al ginocchio per Nasser Al-Khelaifi, numero uno del PSG. Come? Giocando a padel con Marco Verratti, al quale lo lega un rapporto extra-calcio e con cui ha trascorso del tempo libero in Qatar.

In una società di calcio gli infortuni non capitano solo ai giocatori. Questo è ciò che Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha imparato nel modo più duro, visto che il dirigente qatariota ha riportato la rottura del legamento crociato. Un infortunio avvenuto durante una partita di padel contro Marco Verratti, ex giocatore del club parigino, che ora gioca per l'Al-Arabi, club della massima serie del Qatar.