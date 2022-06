Ha trovato l’amore a Love Island, adesso l’ex calciatore Finn Tapp a 22 anni lavora nelle giovanili: “Ma…”

La fama e il successo spesso vanno in contrasto con il mondo del calcio. Ne sa qualcosa il 22enne Finley “Finn” Tapp, ex calciatore del Milton Keynes Dons e dell’Oxford City, ritiratosi due anni fa dopo l’enorme popolarità avuta in televisione. Nel gennaio 2020 “Finn” decide, infatti, di partecipare alla sesta edizione del reality show ITV2 Love Island. E alla fine ha pure vinto il programma, incassando come premio £ 50.000. Basta questo? No, perché Finn ha trovato anche l’amore con la bella bionda Paige Turley. Ma il pre e il post-reality sono stati a dir poco burrascosi. E’ lo stesso Tapp a rivelarlo al The Sun: “Nella stagione 2019/2020 sono passato all’Oxford City. Lì sono tornato ad innamorarmi del calcio, dopo un periodo non positivo passato al Milton Keynes Dons. Poi è arrivata l’opportunità di partecipare a “Love Island”, un’esperienza irripetibile che volevo fare. E’ stata una scommessa, sapevo che a fine stagione il club avrebbe potuto lasciarmi andare. Ma ho dovuto cogliere questa opportunità”.

E, ancor più grave, il fatto che la società lo abbia scoperto solo quando Tapp si trovava già all’aeroporto in partenza per Cape Town, in Sud Africa. Finn ha rivelato: “Il processo di audizione a Love Island è stato molto privato e confidenziale. Neanche alla mia famiglia avevo detto che sarei andato lì. Temevo che, se avessi rivelato tutto, avrei mandato in fumo le possibilità di partecipare allo show. Poi, arrivato il giorno della partenza, i produttori mi hanno avvisato solo un’ora prima, dicendomi che quella notte sarei partito per il Sud Africa. Arrivato all’aeroporto, ho chiamato il mio agente e gli ho rivelato tutto”. Continua l’ex calciatore: “Ne è valsa la pena. Tutto ha funzionato alla grande. Ho trovato l’amore e sto ancora con Paige, siamo molto felici”. La notorietà di Tapp è esplosa dopo il reality: “Ora le persone mi fermano per strada e chiedono una foto. Mi sto abituando a questa cosa. Un ritorno al calcio? Difficile, anche se vorrei. La mia fama potrebbe impedire un mio eventuale ritorno al calcio giocato. E non vorrei che la gente pensasse che gioco per una squadra solo perché ho avuto successo nel mondo dello spettacolo. Voglio giocare perché mi alleno al 100%. Adesso faccio il mentore ai ragazzi delle squadre giovanili del Milton Keynes Dons e li aiuto nel salto in prima squadra”. Il sogno di un ritorno in campo è sempre nella testa di Finn Tapp. Intanto l’ex Oxford si sta ancora godendo il successo di Love Island e la sua relazione con Paige…