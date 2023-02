Hollywood, un’altra star nel calcio inglese: ma per giocare, non per comprare…

Lui vuole proprio giocare sul campo di Carrow Road per il suo amato Norwich. The Prestige man, ovvero Jackman, ha detto alla BBC: “Tutta questa faccenda degli estranei che entrano e comprano le squadre di calcio, sembra un po', non so, facile. Ho deciso di fare un ulteriore passo avanti. In realtà sto per provare per la squadra".