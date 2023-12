I dilettanti eliminano i giganti Ajax: i 3 coinquilini del goleador scommettono e vincono 11mila euro!

Il 21 dicembre non è stato solo il giorno della Superlega. Ma anche di una storia bella come solo sanno esserlo quelle del calcio dilettantistico.

Il 21 dicembre un futuro avvocato era in biblioteca a finire il suo compiti per l'università. Stava per scendere in campo con i suoi compagni di squadra, dilettanti come lui, dell'Hercules e infliggere un colpo storico a uno dei più grandi club del mondo, l'Ajax.