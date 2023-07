Il derby dei concerti: Genoa, Bresh guasto d’amore – Samp, Olly al Porto Antico di Genova

Si sfidano anche sui palchi dei concerti, genoani e sampdoriani, è sempre derby, anche senza le due squadre in campo...

Bresh è un grande tifoso del Grifone, al quale ha dedicato la canzone: "Guasto d'amore", che ha accompagnato la squadra nella cavalcata allo Stadio Ferraris e anche in trasferta. Ma nel suo tour di concerti estivi non è prevista Genova.

Venerdì 21 luglio Olly giocherà in casa, con la sua musica al Porto antico di Genova: "Una canzone sampdoriana mia in risposta a Guasto d'amore di Bresh? Non su richiesta, se succederà dovrà essere una cosa sentita, spontanea e naturale".