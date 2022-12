Il derby dell’inviato: Dumfries meglio di Van Basten…silenzio su Giroud…

Dumfries sì, Giroud no...

Con il gol segnato nel primo tempo contro la Polonia, Olivier Giroud è diventato il miglior marcatore all time della Nazionale francese superando Henry, raggiunto dopo la doppietta contro l’Australia.

La grande statistica di Giroud è diventata oggetto di una simpatica diatriba su Twitter fra i tifosi rossoneri e un inviato italiano ai Mondiali cui non fa difetto nei suoi commenti e nei suoi interventi social la passione interista.

Dopo aver indicato nell'interista Dumfries un giocatore migliore dell'icona Van Basten per gol segnati ai Mondiali, l'inviato non ha twittato a stretto giro sul nuovo record di Giroud. Cosa che non è sfuggita a qualche tifoso...