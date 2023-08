Il derby di Glasgow arriva a Il Cairo: egiziano messo alle strette fra Celtic e Rangers…

Dale entra in uno shop sportivo con tante maglie da calcio in vendita. Vari convenevoli e dialoghi in amicizia. Ad un certo punto, il proprietario del negozio chiede a Dale: "Preferisci il Celtic o i Rangers?".

A questo punto Dale risponde: "Ecco esatto, dimmelo bene tu, Celtic o Rangers". Entrambe, risponde l'egiziano. No, non vale, ribatte il giovane scozzese. "Celtic", risponde allora il titolare del negozio. E Philip scappa dal negozio: "No, Celtic non posso sentirlo..."