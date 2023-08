Il Fantacampionato Gazzetta non lascia, ma triplica: eccoti 500 fantamilioni, iscriviti!

Non c'è nessun dubbio al riguardo; quello che sta per iniziare sarà il fanta-torneo più ricco di sempre

Era attesissimo, rieccolo: torna il Fantacampionato. Quest’anno il Fantacampionato della Gazzetta dello Sport sarà il più ricco di sempre con un montepremi dal valore complessivo di 300 mila euro e oltre duemila premi.

E in più si potrà giocare ogni giorno

Tre nuovi giochi si aggiungono infatti a Fantacampionato e Testa a Testa: si tratta di FantaMarket, FantaDuello e Fanta5. Ecco un recap del regolamento e una guida su come iscriversi. Utile per i veterani, essenziale per chi si approccia al gioco per la prima volta.

Il Regolamento del Fantacampionato

Il fantallenatore ha a disposizione 500 fantamilioni virtuali per acquistare 25 giocatori: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti, scelti tra quelli pubblicati nel Listone Gazzetta. Si potrà modificare la propria rosa a piacimento, fino ad un minuto prima della prima giornata di campionato. In ogni turno di Serie A i partecipanti acquisiranno punti (per i bonus, i modificatori e i moduli consentiti, clicca qui) coi quali scalare le classifiche.

Nei turni successivi, il fantallenatore potrà comprare e vendere giocatori ogni giornata fino a un massimo di 3 per ciascuna squadra e in funzione dei fantamilioni a disposizione: ad ogni acquisto deve corrispondere una cessione e viceversa. Al termine della diciannovesima giornata, i fantallenatori avranno a disposizione per ciascuna squadra 5 cambi extra.

I premi

In palio ci sono oltre 2.000 premi e un montepremi totale da oltre 300.000 euro, suddivisi nelle varie competizioni. Il piatto più ricco, naturalmente, andrà al vincitore della Classifica Generale (dalla 6ª alla 38ª giornata) che si porterà a casa un'automobile del valore di 50.000 euro. Ma non finisce qui. Ecco un sunto dei primi premi per ogni competizione:

Torneo di apertura (dalla 1ª alla 5ª giornata): un Motorola Edge 30 Ultra smartphone 12/256 GB del valore commerciale di circa 1.000 euro.

Coppa Gazzetta (dalla 10ª giornata, vi parteciperanno le prime 20.000 squadre della Classifica Generale): una e-bike Ruff Cycles/Lil Buddy CX 500WH del valore di 3.999 euro.

Classifica Elité (in cui ogni fanta-allenatore concorre con una sola squadra): un Motorola EDGE 30 ULTRA smartphone 12/256 GB del valore di circa 1.000 euro.

Girone di ritorno (dalla 20ª alla 38ª giornata): una Tv Sony 65'' del valore di circa 2.500 euro. E ogni settimana il Premio di giornata e il Testa a testa. Per il quadro completo dei premi, clicca qui.

Fantacampionato, l'iscrizione

Ogni fanta-allenatore potrà decidere se iscrivere 1 o 3 squadre. Sarà sufficiente registrarsi su fantacampionato.gazzetta.it e scegliere uno dei due pacchetti disponibili. Con l'abbonamento "FULL" (al costo di 29,99 euro) si potrà comporre una squadra, con l'abbonamento "PRO" (al costo di 59,99) si potranno registrare 3 squadre.