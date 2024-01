Il Newcastle vince il derby e si festeggia anche in Italia, sul basso Garda…

Si tratta di appassionati che spesso partono dall'Italia per andare a vedere le partite casalinghe a St. James' Park. Oggi hanno palpitato per il derby a Padenghe sul Garda...

I tifosi italiani dei Magpies in quel di Padenghe del Garda per il grande ritorno del Tyne and Wear derby. A radunarli Massimo Assoni, presidente e fondatore degli Italy Magpies, che negli ultimi 23 anni ha raccolto i tifosi del Newcastle in giro per l'Italia. ERano stati anche a San Siro, lo scorso mese di settembre, in occasione dello 0-0 di Champions League con il Milan.