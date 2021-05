Iniesta, la moglie lo racconta in un libro: in Giappone per il bisogno di spiritualità

La signora Iniesta riflette nella sua prima fatica letteraria su famiglia, quotidianità in Giappone post-Barcellona, rapporto con l’Illusionista e non solo

La moglie di Andrés Iniesta, Anna Ortiz, ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Mi Luz”, un lavoro in cui riflette sulle sue esperienze personali. Il testo, edito da Montena, è disponibile da venerdì per i lettori. La Ortiz analizza profondamente vari aspetti che l’hanno segnata negli ultimi tempi: il cambiamento di vita, l’abbandono della zona di comfort che ha significato lasciare Barcellona per stabilirsi in Giappone a Kobe nel 2018, la cultura, la spiritualità, l’importanza della famiglia (“è tutto”), il legame col marito, la maternità e i momenti di depressione e smarrimento.