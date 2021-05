Operato a dicembre ma non molla: Vissel Kobe, è tornato in campo Andres Iniesta

Dopo 137 giorni, il 36enne Iniesta torna in campo con il Vissel Kobe nel match vinto contro il Sanfrecce Hiroshima

Iniesta è tornato a giocare ieri con il Vissel Kobe nel match vinto 3-0 contro il Sanfrecce Hiroshima, nella tredicesima giornata di J-League. Il 36enne spagnolo è sceso in campo al 74esimo al posto di Inoue e ha giocato i primi minuti dopo quattro mesi e mezzo di stop.

Don Andrés era stato operato il 15 dicembre a Barcellona dal dottor Ramon Cugat per la rottura del tendine del bicipite femorale della gamba destra. Insieme a Emili Ricart e al fisioterapista Rober Galán, Iniesta si è sottoposto a un rigoroso programma di recupero a Kobe per lasciarsi alle spalle l'infortunio riportato nei quarti di finale della Champions League asiatica a dicembre.

La prossima partita è mercoledì prossimo, 5 maggio, sempre in casa, quinta giornata della fase a gironi di Levain Cup contro il FC Tokyo. Con la vittoria sul Sanfrecce Hiroshima, il Vissel Kobe mantiene la sua buona striscia di risultati positivi in questa stagione, in cui ha perso solo un match di campionato, consolidando il quinto posto con 23 punti.