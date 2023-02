Ivana Knoll regina hot dei Mondiali: “No a OnlyFans, voglio essere ambasciatrice FIFA”

La fan più sexy della Coppa del Mondo, Ivana Knoll, ha fatto il pieno di like posando in topless al tramonto mentre fa un tuffo dopo un allenamento sudato in palestra.

Proprio lei, Miss Croazia, nel corso di un'intervista al portale americano TMZ ha chiarito il suo obiettivo dopo tanta notorietà social: "Vorrei diventare ambasciatrice FIFA per i prossimi Mondiali o per una grande Nazionale. Di solito non accetto tutto ciò che mi viene proposto perché mi piace lavorare solo con persone di livello perché voglio rappresentare qualcosa che mi piace e non solo quello per cui sono pagata".