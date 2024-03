Izabel Goulart infiamma i followers: la doccia hot della fidanzata di Trapp

Doccia sexy in bikini direttamente da San Paolo

Nella descrizione del post la Goulart non ha usato giri di parole. La caption, infatti, recita così: ‘Torniamo alle docce estive all'aperto’.

Il fisico perfetto della top model è il frutto di continui allenamenti: in un’intervista ha infatti dichiarato di non farsi mancare niente e di praticare ogni tipo di sport.

Izabel passa indisturbata dal Pilates alla kickboxing e così via fino a yoga, corsa, allenamento di resistenza per tutto il corpo e, naturalmente, ogni tipo di esercizio per gli addominali.