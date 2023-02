La saga dei Blondeau: papà allenato da Vialli al Watford, la figlia Thylane regina della moda milanese

La figlia dell'ex big di Ligue 1 e Premier League stupisce sulla passerella di Milano

Redazione DDD

Thylane Blondeau, figlia dell'ex star della Premier League Patrick Blondeau, oggi 55enne ma ex giocatore di Monaco e Olympique Marsiglia in Francia, di Watford e Sheffield Wednesday in Inghilterra, ha fatto un'apparizione sbalorditiva alla settimana della moda di Milano.

L'hanno soprannominata la "bambina più bella del mondo"

La chiamavano così da quando aveva sei anni, Thylane: da allora è diventato una modella di successo, rappresentando marchi come Dolce e Gabbana, Diesel e Jean Paul Gaultier. Con ben 6,5 milioni di follower su Instagram, ora è più conosciuta di suo padre.

Patrick Blondeau ha trascorso otto anni al Monaco, dove ha fatto parte della squadra che ha vinto il titolo della Ligue 1 nel 1996/97. Si è poi trasferito in Inghilterra per giocare con Sheffield Wednesday e Watford, prima di tornare in patria per giocare con Bordeaux e Marsiglia. Ha anche avuto un secondo periodo in Inghilterra con il Watford mentre era allenato da Gianluca Vialli, giocando 24 volte per il club. Durante la sua carriera, Blondeau ha ottenuto due presenze con la nazionale francese.

L'apparizione di Thylane alla settimana della moda milanese è stata una testimonianza del suo successo come modella e del successo di suo padre come calciatore. Il suo vestito ha entusiasmato la platea e continua a essere fonte d'ispirazione per molti giovani in tutto il mondo.