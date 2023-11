Legends a Dubai, ma quanto è diventato grasso Antonio Valencia: irriconoscibile…

Antonio Valencia è stato uno degli ex giocatori del Manchester United presente alla partita delle ex stelle, chiamata Legend’s Football League, che si è svolta a Dubai la settimana scorsa. L’ex giocatore ecuadoriano, che ha indossato...

Antonio Valencia è stato uno degli ex giocatori del Manchester United presente alla partita delle ex stelle, chiamata Legend's Football League, che si è svolta a Dubai la settimana scorsa. L'ex giocatore ecuadoriano, che ha indossato la maglia dei Red Devils 339 volte, ha voluto ricordare il momento sui social, pubblicando una foto con Juan Sebastián Verón, altro ex giocatore, e ha subito fatto parlare di sé perché era quasi...irriconoscibile.