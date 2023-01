L’ex Atletico Madrid Salvio si ferma per le foto con i tifosi: la fidanzata lo allontana e minaccia tutti

Dallo scorso mese di luglio Eduardo “El Toto” Salvio ha iniziato la sua avventura in Messico con il Pumas UNAM . Il 32enne argentino ex Benfica , Atletico Madrid e Boca Juniors ha timbrato il cartellino sei volte (5 centri nell’ Apertura ).

Dopo l’ultima vittoria casalinga (4-1 contro il ClubLeón), all’uscita dall’Estadio Olimpico Universitario di Città del Messico i tifosi hanno accerchiato Salvio per scattare qualche selfie. Il giocatore si è prestato ben volentieri fermandosi e accontentando i fan presenti. La fidanzata di Salvio, Sol Rinaldi, evidentemente infastidita, ha cercato in tutti i modi di allontanare il proprio compagno strattonandogli la maglietta e minacciando i tifosi: “Potete andarvene? Toglietevi dai guai perché vi butto le cuffie in testa. Andate via, andate via".