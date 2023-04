Ligue 1, il prezzo della maglia del Monaco cambierà a gara in corso…perchè?

Durante la partita tra il Monaco e lo Strasburgo, il main sponsor dei monegaschi - eToro - ha pensato ad un'idea incredibile. I sostenitori dei biancorossi dovranno stare attenti al prezzo della maglia da gioco - oltre che alla partita - perchè cambierà a partita in corso.

L'azienda di social trading ha pubblicizzato il tutto sui suoi profili ufficiali ma come funziona?

Durante le ostilità sul terreno di gioco, la divisa verrà messa in promozione ed il costo varierà in base al risultato sul campo della squadra di casa. Come da core business della società i tifosi potranno acquistare la maglietta quando lo riterranno opportuno, facendo le loro valutazioni.