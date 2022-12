“L’Inghilterra vincerà il Mondiale”. Tifoso “aggiorna” lo sfortunato tatuaggio fatto a Russia 2018…

Dennis Pope è sicuro: “L’Inghilterra vincerà il Mondiale. A differenza di quattro anni fa questa volta sembra diverso”. Queste le parole piene di sicurezza del 25enne tifoso inglese di Blackpool che, in vista della 22ª edizione della Coppa del Mondo in Qatar , ha “aggiornato” lo sfortunato tatuaggio fatto quattro anni sul polpaccio destro “England World Cup Winners 2018” e pagato 40 sterline.

In Russia non è andata seconda le previsioni di Dennis

Quattro anni fa l’ Inghilterra è comunque arrivata in semifinale, poi persa con la Croazia vicecampione del mondo. “E allora? Anche dopo la sconfitta con la Croazia non mi sono minimamente pentito di essermi fatto quel tatuaggio”, rivela Dennis .

E adesso ha anche apportato una “piccola” modifica: una x rossa per cancellare “2018” con “2022” ben in mostra sotto. La “sicurezza” di Dennis però non si cancella…