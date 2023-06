Lui pensa solo al calcio: quasi 5 donne su 10 ne approfittano…

Calcio sì, ma a luci rosse. Quasi 5 donne su 10 approfittano delle partite per organizzare una scappatella. Mentre gli uomini si godono le partite in TV, le loro partner smanettano online cercando un potenziale compagno di avventura. E mentre gli uomini vanno allo stadio o a giocare una partita di calcetto esse concretizzano la scappatella.

"Mio marito è ossessionato dal calcio ed io lo tradisco ogni volta che va ad una partita" racconta infatti Giovanna, 34 anni, romana, iscritta ad Incontri-ExtraConiugali.com. Le cose infatti sono cambiate: le donne, piuttosto che assistere alle partite in tv o lamentarsi di rimanere a casa da sole mentre i compagni guardano la partita con amici e colleghi, preferiscono chattare con qualcuno tra quel 10% della popolazione maschile poco interessata al calcio. I dati: le donne tradiscono quanto gli uomini. Tra le donne, ad avere poco interesse per il calcio è il 36% della popolazione. «Anche se in questa percentuale sono incluse quelle che magari le partite le guardano pure, ma solo per fare piacere al loro compagno» puntualizza Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.