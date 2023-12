Ma Gagliardini non era juventino? Che risposta a Rabiot: “Chiama la mamma!”

Ieri Gagliardini aveva esultato in faccia a Rabiot per l'1-1 parziale di Monza-Juventus, ma il francese ha riportato avanti alla Juve e la cosa non è mica finita lì...Sui social, ancora Rabiot: "Dovevi essere più umile", la stilettata di Adrien a Gagliardini. Che non se l'è tenuta e ha risposto alludendo anche alla mamma procuratrice del giocatore avversario...