Manchester, super-tifosa United e 4 giocatori Everton: sullo stesso ascensore!

La modella in topless e super tifosa del Manchester United ha raccontato ai suoi followers un incontro imbarazzante con Pickford e le stelle dell'Everton

Ann Mari Olsen, modella in topless e tifosa del Manchester United, ha avuto uno spiacevole incontro con quattro giocatori dell'Everton mentre indossava la divisa completa dei Red Devils.

La tifosa norvegese, titolare di un abbonamento all'Old Trafford, si è imbattuta in Jordan Pickford e tre dei suoi compagni di squadra in un ascensore dell'hotel dove entrambe le squadre si trovavano prima della partita all'Old Trafford di sabato 8 aprile scorso vinta 2-0 dai Red Devils contro i Toffees. Ann Mari ha condiviso l'incidente su Instagram, rivelando di essere "tutta vestita di rosso pieno United". La star dei social media condivide regolarmente scatti di se stessa in maglia United con i suoi 149.000 follower su Instagram.