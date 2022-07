Matt Le Tissier litiga con il figlio: la nuora è diventata attrice a luci rosse

Tutto è iniziato un anno fa quando Alex ha iniziato a spogliarsi sui servizi a pagamento e in abbonamento su Onlyfans e Babestation. L’ex Southampton non ha preso bene la notizia e ha smesso di parlare con la coppia. La stessa Alex ha dichiarato di non voler più avere niente a che fare con la famiglia di suo marito.

E Mitch, padre di quattro figli, ha ammesso al The Sun: “Da un anno non parlo con qualcuno della mia famiglia, incluso mio padre e la mia matrigna. Non l’hanno presa bene. Certo mi aspettavo che non fossero d’accordo con la nostra decisione, ma avrei sperato che si dimostrassero abbastanza aperti da accettare la cosa”.