Messico eliminato, l’incredibile reazione di un tifoso: pugni e coltellate…al televisore

Non poteva sopportarlo...

Dal lontanissimo 1978 il Messico non usciva nei gironi di un Mondiale. La “Tri” è stata eliminata da Qatar 2022 per la differenza reti, premiata la Polonia di Lewandowski .

Il Messico sarebbe stato eliminato anche senza subire quel gol nel finale, dal momento che i cartellini gialli avrebbero comunque mandato agli ottavi i polacchi (5 ammonizioni contro le 7 dei messicani). Enorme delusione e rabbia per i tifosi del Messico che certamente non si sarebbero aspettati un finale del genere. La reazione di un tifoso da casa la dice tutta. Prima scaglia violenti pugni contro il televisore e poi, in lacrime, lo prende a coltellate. Forse un tantino esagerato…