Mondiali, tifoso argentino in carrozzina si alza “miracolosamente” in piedi per festeggiare

Al termine del match contro Lewandowski e compagni, si è scatenata una vera e propria bufera social per un particolare episodio. Un tifoso argentino in carrozzina, infatti, si è alzato “miracolosamente” in piedi per cantare e festeggiare la vittoria della Selección. Il video, che è diventato subito virale sui social, sta già facendo molto discutere.