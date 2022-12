Nato il giorno della finale, è Lionel Enzo Julián: “L’avevamo promesso se l’Argentina avesse vinto”

Ha tre nomi e la sua data di nascita sarà ricordata da molti. Lionel Enzo Julian Altamirano è nato domenica 18 dicembre alle 10:22, due ore prima che la Nazionale argentina scendesse in campo per giocare la finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia.

In tempi non sospetti...

Non poteva essere sicura che l'Albiceleste avrebbe vinto, ma mamma Camila Iribarren ha deciso di rischiare e mantenere la promessa fatta quando l'Argentina era scesa in campo contro il Messico. "Sarebbe stato chiamato Enzo Julián per essere stato giocatore del River. Quello era già definito. Ma Lionel lo ha aggiunto per la promessa che ho fatto. Se l'Argentina diventerà campione, metteremo Lionel come primo nome", questo il voto fatto a suo tempo e rivelato in un dialogo con Telenueve.