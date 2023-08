Neymar dopo sei anni a Parigi…non ha mai imparato il francese

Il giocatore brasiliano non ha ancora esordito nella Saudi Pro League a causa di un infortunio, ma i tifosi sperano di vederlo in campo presto e di ammirarne le sue gesta quanto prima.

I due giocatori sono stati immortalati mentre facevano due chiacchiere in francese, o meglio Koulibaly ha dato per scontato che dopo sei anni a Parigi il brasiliano masticasse qualche parola in francese, ma tra l'imbarazzo generale Neymar ha ammesso di non aver imparato il francese.