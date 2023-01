Nuovi giochi di casinò online italiani nel 2023: Spinomenal ma non solo…

Le aspettative per quest'anno sono piuttosto alte

Redazione DDD

Nel 2022, i fornitori di software per il gioco d'azzardo online hanno pubblicato decine di titoli degni di nota che i giocatori di tutto il mondo hanno apprezzato molto. Alcuni sviluppatori di giochi da casinò online hanno già pubblicato alcuni nuovi titoli che sono disponibili su siti come https://sportaza.com/it/games.

Book of Rampage 2 by Spinomenal

Spinomenal è uno dei primi cinque fornitori di software per casinò in molti paesi del mondo, quindi non c'è da stupirsi che il suo nuovo titolo Book of Rampage 2 abbia già raggiunto le classifiche dei siti web di gioco d'azzardo. Formalmente è stato rilasciato il 28 dicembre 2022, ma la maggior parte dei casinò lo ha aggiunto alle proprie lobby solo quest'anno. Il gioco ha un layout standard con dieci linee di pagamento su cui i giocatori possono abbinare le combinazioni. Il valore di ritorno al giocatore della slot Book of Rampage 2 è del 96,14%, superiore alla media. Il titolo presenta anche un'ampia gamma di funzioni aggiuntive, a partire dai simboli Wild per finire con gli acquisti bonus.

Scatter Monsters

Il secondo titolo della lista è fornito da Quickspin, anch'essa un'importante azienda del settore. L'idea principale di questo gioco in particolare è che i giocatori non sono tenuti ad abbinare alcun simbolo: è sufficiente che essi appaiano sulla griglia in qualsiasi ordine. Si chiama Scatter Pays ed è una funzione dei casinò online molto in voga in questo momento. Il gioco presenta una griglia 6x6, comune alle slot Scatter Pays. Il suo valore RTP è del 96,08% e le funzioni aggiuntive sono piuttosto ampie. Il valore di rigiocabilità di Scatter Monsters è enorme e, anche se siamo all'inizio di gennaio, potrebbe diventare il gioco del mese per molti giocatori.

Reapers

Il prossimo gioco proviene da uno sviluppatore meno conosciuto, Print Studios. Tuttavia, il loro nuovo titolo Reapers ha sicuramente catturato l'attenzione di molti giocatori. Il gioco presenta uno stile artistico accattivante e una funzione Cluster Pays, anch'essa piuttosto popolare al giorno d'oggi. Inoltre, offre un enorme moltiplicatore di vincita massima di x20.000. La griglia del gioco Reapers ha otto righe e otto rulli, il che significa che ci saranno 64 slot disponibili per ogni giro. Una delle caratteristiche più entusiasmanti della slot è il gioco bonus, che si avvia non appena viene raccolto un numero sufficiente di creature. In sostanza, si avvia una lunga catena di giri gratuiti con discrete possibilità di vincita.

Book of Sam

Questo gioco è stato pubblicato da ELK Studios il 3 gennaio 2023. Presenta uno stile artistico classico, che a questo punto può essere considerato piuttosto generico. Tuttavia, le meccaniche del gioco lo hanno aiutato a distinguersi dalla massa, in quanto si rivolge sia ai giocatori di alto livello che a quelli occasionali. A prima vista, può sembrare una macchina molto standard: ha una griglia 3x5 con dieci linee di pagamento e c'è solo il pulsante Spin. Tuttavia, non appena il gioco inizia, i giocatori sono esposti a una vasta gamma di meccaniche uniche ed emozionanti. Tra queste, le Electric Treats che attivano i giochi bonus, i Free Spins, il pulsante X-iter che attiva la funzione Bonus Buy e molte altre ancora. Il suo valore RTP è del 94,00%, un po' più basso rispetto alle slot precedenti, ma comunque discreto.

Power of Sun Svarog

L'ultimo gioco di casinò online della lista è anch'esso fornito da una grande azienda: Wazdan. I due punti principali che i giocatori esperti devono sapere su questa slot sono che il suo valore RTP è del 96,15% e che ha 243 linee di pagamento disponibili per le scommesse. Ci sono alcune meccaniche aggiuntive che aumentano ulteriormente il valore di rigiocabilità di questa slot. Esse comprendono Hold and Spin, simboli misteriosi, acquisti bonus e altre caratteristiche.