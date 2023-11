Olanda, attivo di bilancio per il Twente: i maggiori ricavi dalla vendita di birra allo stadio…!

È straordinario che il Twente faccia più affidamento sulla birra che sulla vendita di giocatori pr il proprio bilancio annuale. Non c'è nessun altro club in Europa che guadagni più dalla birra che dai giocatori, si legge sul sito del club olandese.

Giovedì 23 novembre, il sito ufficiale Twenteinsite.nl ha riferito che l'FC Twente ha pubblicato il suo rapporto finanziario per la stagione 2022/23. I ricavi totali includono gli introiti derivanti dagli incassi-stadio e dalle operazioni di mercato. Il club olandese, terzo in classifica in Ere Divisie dopo 12 giornate a 9 punti dalla capolista Psv Eindhoven, ha ottenuto un utile netto di cinque milioni di euro. La principale fonte di entrate è stata la vendita dei biglietti per le partite della Coppa d'Olanda e le qualificazioni della Conference League.